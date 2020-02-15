2020/02/15 | 15:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخترع الراديو ماركوني يغيّر وجه التاريخ عام 1901 في هذا اليوم نتذكّر الإذاعة والمذيعين – محسن حسين بيروت مضى يوم 13 شباط دون ان اجد اي اهتمام بالاذاعة في يومها العالمي فقد اوشك الناس ان ينسوا ذلك الجهاز الذي عاش معنا اكثر من قرن يحمل لنا الافراح والاحزان في وقت واحد.ونحن في العراق من ابناء الجيل […]

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