المباشرة بتأهيل الطرق الرابطة بين مراكز المدن والمناطق الزراعية في قضاء الكرمة

2020/02/15 | 15:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي، اليوم السبت، عن المباشرة بمشروع تأهيل شبكة الطرق الرابطة بين مراكز المدن والمناطق الزراعية المتضررة جراء العمليات الإرهابية.وقال الحلبوسي، إن “حكومة الانبار المحلية اطلقت مشروع يضمن اعادة اعمار وتأهيل وانشاء طرق جديدة تربط مراكز المدن بالمناطق الزراعية في خطوة تهدف الى المساهمة […]

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