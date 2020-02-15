القضاء يوعز بإجراء تحقيق بشأن عرض أموال للحصول على مناصب في الحكومة الجديدة

2020/02/15 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوعز مجلس القضاء الأعلى بإجراء تحقيق بشأن عرض أموال للحصول على مناصب في الحكومة الجديدة, وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح، إن مجلس القضاء الأعلى أوعز الى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء التحقيق العاجل بخصوص عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها.

وأضاف، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، مبينا أنه في حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافا للحقيقة وفق القانون.

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