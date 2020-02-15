ائتلاف النصر يحذر من إعادة إنتاج نظام المحاصصة الطائفي

2020/02/15 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ائتلاف النصر، القوى السياسية من مغبة إعادة انتاج نظام المحاصصة العرقي الطائفي الحزبي القائم على اساس المصالح الانانية تحت ذرائع استحقاق المكوّنات او الاستحقاق الانتخابي.

واكد ائتلاف النصر في بيان، انّ تجاوز الأزمة الحالية يتطلب تحرير الحكومة المقبلة من ابتلاع الأحزاب، واكتسابها لرضا الجمهور، وتبنيها لمهام المرحلة الانتقالية، واجراء انتخابات مبكرة بروح وطنية مسؤولة ومحايدة وشجاعة.

وطالب النصر بالتضامن الوطني حفاظا على البلد وتسهيلا لمهام الاصلاح الجوهري لبنية النظام السياسي بعيدا عن المحاصصة والفساد وارتهان الإرادة الوطنية.

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