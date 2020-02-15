2020/02/15 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

واستعرض الجانبان آخر التطورات في العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة.

هذا وشكر رئيس حكومة إقليم كردستان الولايات المتحدة، وشدد على أن الشراكة بين الإقليم والولايات المتحدة لن تسهم في استقرار الإقليم فحسب، بل تعمل على استتباب الأمن في العراق والمنطقة.

من جهته، وصف وزير الدفاع الأميركي إقليم كردستان بالحليف المهم للولايات المتحدة في المنطقة، مؤكدا استمرار بلاده دعم قوات البيشمركة وتدريبها لمواجهة الإرهاب ومكافحة داعش.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبر للبارزاني: إقليم كردستان حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبر للبارزاني: إقليم كردستان حليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).