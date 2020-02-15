صحة بغداد تعلن مغادرة اخر وجبة من الجالية العراقية القادمة من الصين المستشفى

2020/02/15 | 15:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ يوم السبت عن مغادرة اخر وجبة من الجالية العراقية القادمة من الصين المستشفى بعد اخضاعهم للفحص والتأكد من سلامتهم من الاصابة بالفيروس "كورونا".

وقال مدير الدائرة الدكتور جاسب الحجامي في بيان اليوم "غادرت مستشفى الفرات العام اليوم السبت اخر وجبة من افراد الجالية العراقية من مدينة ووهان الصينية والمؤلفة من احد عشر فرداً بعد ان تمت استضافتهم لمدة أسبوعين كاملين".

واضاف انه "تم التأكد من سلامتهم من الأمراض الانتقالية(خصوصا فايروس كورونا) وبهذا يكون مستشفى الفرات العام خالٍ تماماً و جاهزًا لاستقبال المراجعين إبتداءً من يوم الاثنين القادم".





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