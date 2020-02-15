2020/02/15 | 15:29 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة البصرة تعلن إحالة قرابة 500 مشروع العام الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 15:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة البصرة تعلن إحالة قرابة 500 مشروع العام الماضي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة البصرة تعلن إحالة قرابة 500 مشروع العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).