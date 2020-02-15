2020/02/15 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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كردستان رداً على تقرير ليونامي حول أطفال داعش: قدمنا أكثر من 12 ألف قتيل وجريح كان عليكم ذكرهم

يتبع.



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بغداد اليوم- البصرة

قال أحد ناشطي محافظة البصرة، السبت (15 شباط 2020)، إن المعتصمين في البصرة غير معنيين بحرق صورة المتظاهر، والمرشح لرئاسة الوزراء "علاء الركابي".

وقال الناشط تحسين أسامة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ساحة اعتصام

بغداد اليوم- بغداد

كشف نائب الامين العام لحركة النجباء، نصر الشمري، السبت (15 شباط 2020)، اسم العمليات العسكرية التي قال إنها ستنطلق للرد على القوات الامريكية، وحفظ سيادة العراق.

وقال الشمري عبر منصته بـ "تويتر"، إن "قرارنا ببدء

بغداد اليوم- بغداد

أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، السبت (15 شباط 2020)، عقوبة شراء المناصب وبيعها ومن يتوسط في ذلك، وفق القانون العراقي.

وقال التميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يعاقب قانون العقوبات العراقي في المواد 307 وما بعده

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