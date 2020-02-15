صحة الكرخ تعلن إنهاء الحجر الصحي على العراقيين القادمين من ووهان الصينية في مستشفى الفرات

2020/02/15 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، السبت (15 شباط 2020)، إنهاء الحجر الصحي على العراقيين القادمين من ووهان الصينية في مستشفى الفرات العام.

وقال الحجاميفي بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "غادرت مستشفى الفرات العام اليوم السبت اخر وجبة من افراد الجالية العراقية من مدينة ووهان الصينية والمؤلفة من احد عشر فرداً بعد ان تمت استضافتهم لمدة أسبوعين كاملين".

واضاف :"تم التأكد من سلامتهم من الأمراض الانتقالية(خصوصا فايروس كورونا) وبهذا يكون مستشفى الفرات العام خالٍ تماماً و جاهزًا لاستقبال المراجعين ابتداءً من يوم الاثنين القادم ".

بغداد اليوم-بغداد

حدد وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، السبت (15 شباط 2020)، المهلة التي يحتاجها العراق لتطوير قدراته وإنهاء الاعتماد على الغاز الإيراني.

وقال الخطيب في تغريدة على موقع "تويتر": "أنا متأكد من أن الولايات المتحدة تتفهم ا

بغداد اليوم- بغداد

وجه النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، (15 شباط 2020)، مخاطبة لمحافظة بغداد ووزارة المالية، مطالباً فيها بتوضيح أسباب عدم التعاقد مع المحاضرين.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النائب الأول لرئيس ا

بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت (15 شباط 2020)، حالة الطقس في البلاد، مشيراً إلى أن الأجواء ستكون غائمة في وسط وشمال وغرب العراق، مع فرص لهطول الأمطار في عدد من المناطق.

وقال عطية في منشور على صفحته في "فيسبوك&

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