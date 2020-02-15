وزير الكهرباء يحدد المهلة التي يحتاجها العراق لتطوير قدراته وإنهاء الاعتماد على الغاز الإيراني

2020/02/15 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حدد وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، السبت (15 شباط 2020)، المهلة التي يحتاجها العراق لتطوير قدراته وإنهاء الاعتماد على الغاز الإيراني.

وقال الخطيب في تغريدة على موقع "تويتر": "أنا متأكد من أن الولايات المتحدة تتفهم الموقف جيداً، ولن توقف هذه التنازلات لتسوية الخدمات العامة الملحة في العراق".





وأضاف: "نحتاج إلى فترة سماح لمدة ثلاث سنوات لتطوير قدراتنا في مجال الغاز، وقدرة البنية التحتية والشبكة الوطنية، والربط الإقليمي لأمن الطاقة".

وكانت وزارة الكهرباء، قد كشفت، الجمعة (07 شباط 2020)، موعد استغناء العراق عن استيراد الغاز والطاقة الكهربائية من دول الجوار، فيما أوضحت تفاصيل العقوبات الأميركية على إيران ومدى تأثيرها على إمدادات الغاز الإيراني للعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي لوكالة الأنباء العراقية، إن "العقوبات الأميركية التي فرضت على إيران كانت تنص على عدم توريد الغاز والمشتقات النفطية إلى كل دول العالم ومن ضمنها العراق".

ولفت إلى أن "وزارة الكهرباء أوضحت سابقاً الجوانب الفنية والخدمية في حال إيقاف استيراد الغاز والطاقة من إيران سيشكل تأثيراً سلبياً على تردي منظومة الكهرباء وساعات تجهيز الطاقة"، مبيناً أن "العراق يتغذى على ما يقارب 4500 إلى 5000 ميغا واط من الغاز الإيراني، بالإضافة إلى ما يقارب الـ 1100 الى 1200 ميغا واط من الطاقة الإيرانية".

وأوضح أن "الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية أشعرت الجانب الأميركي بمذكرة رسمية بضرورة استمرار تدفق الغاز والكهرباء من إيران"، لافتاً إلى أن "التعامل المالي مع الجانب الإيراني لم يكن بالعملة الصعبة، وإنما بالعملة العراقية إذ تودع الأموال في المصارف الإيرانية التي لا تتعامل بالدولار الأميركي".

وتابع أنه "وفقاً لذلك وافق الجانب الأميركي على استثناء العراق من العقوبات على إيران"، مشيراً إلى أن "العراق ملتزم بالمدد المحددة له بشأن الاستثناء، وفي حال انتهاء المدة يمكن أن تشعر الوزارة أيضاً الجانب الأميركي لغرض تمديد فترة الإعفاء، لكي لا يؤثر على المنظومة الوطنية وساعات تجهيز الكهرباء.

وبيّن العبادي أن "العراق بدأ يعمل بالخطة الوقودية لاسيما بعد مصادقة مجلس الوزراء على إطلاق جولة التراخيص الخامسة لتأهيل حقول الغاز في محافظة ديالى، وكذلك تأهيل شبكة الأنابيب التي من شأنها أن تنتج قرابة 750 مليون متر مكعب، مؤكداً أنه في حال الانتهاء من تنفيذ الخطة الوقودية سيستغني العراق عن استيراد الغاز والطاقة من دول الجوار".

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، السبت (15 شباط 2020)، إنهاء الحجر الصحي على العراقيين القادمين من ووهان الصينية في مستشفى الفرات العام.

وقال الحجاميفي بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "غادرت مستشفى الفرات العام الي

بغداد اليوم- بغداد

وجه النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، (15 شباط 2020)، مخاطبة لمحافظة بغداد ووزارة المالية، مطالباً فيها بتوضيح أسباب عدم التعاقد مع المحاضرين.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النائب الأول لرئيس ا

بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت (15 شباط 2020)، حالة الطقس في البلاد، مشيراً إلى أن الأجواء ستكون غائمة في وسط وشمال وغرب العراق، مع فرص لهطول الأمطار في عدد من المناطق.

وقال عطية في منشور على صفحته في "فيسبوك&

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