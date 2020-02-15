مسرور بارزاني: على موسكو التوسط لتسوية تشمل كورد سوريا

2020/02/15 | 15:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع لافروف

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