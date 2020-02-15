سلة الوطني تصل لبنان استعدادا لملاقاة اصحاب الدار في تصفيات اسيا

2020/02/15 | 15:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل المنتخب الوطني بكرة السلة، اليوم السبت، الى العاصمة اللبنانية بيروت استعدادا لملاقاة اصحاب الدار.

وسيواجه منتخبنا في الحادي والعشرين من الشهر الجاري نظيره اللبناني ضمن منافسات تصفيات اسيا.

وسبق وان تغلب المنتخب اللبناني على فريقنا الوطني ضمن منافسات بطولة الملك عبدالله الاخيرة.

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