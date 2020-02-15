بغداد.. مستشفى الفرات تعلن مغادرة آخر وجبة من العراقيين القادمين من الصين

2020/02/15 | 15:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ يوم السبت مغادرة اخر وجبة من الجالية العراقية القادمة من الصين المستشفى بعد اخضاعهم للفحص والتأكد من سلامتهم من الاصابة بالفيروس “كورونا”.وقال مدير الدائرة الدكتور جاسب الحجامي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم “غادرت مستشفى الفرات العام اليوم السبت اخر وجبة من افراد […]

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