2020/02/15 | 15:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الجبوري لم تبقَ مطالب المحتجين في العراق كما هي منذ اندلاع الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر الماضي، إذ تبدلت في أكثر من مرة خلال الأشهر الخمسة الماضية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من “إسقاط النظام” إلى ترشيح “علاء الركابي”.. لماذا تبدَّلت مطالب المحتجين؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من “إسقاط النظام” إلى ترشيح “علاء الركابي”.. لماذا تبدَّلت مطالب المحتجين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).