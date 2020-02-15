عودة إيدين هازارد.. حيرة في أفكار زيدان و4 متضررين

2020/02/15 | 15:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تترقب جماهير ريال مدريد عودة البلجيكي إيدين هازارد للمشاركة مع النادي الملكي في مباراة سيلتا فيجو، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا، بعد 82 يومًا من الإصابة التي لحقت به أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بعد تلقيه ضربة في الساق اليمنى من مواطنه البلجيكي توماس مونييه.هازارد وصل إلى المرينجي […]

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