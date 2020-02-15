السعودية تسعى إلى استخدام نظام النقل الثوري “هايبرلوب” لربط مدن المملكة الرئيسية

2020/02/15 | 15:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تعاقدت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة النقل، يوم الخميس 6 فبراير شباط 2020 مع شركة فيرجن هايبرلوب وان لدراسة فرص استخدام تقنية هايبرلوب في نقل الأفراد والبضائع داخل المملكة.وقال المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أن هذه الشراكة تمثل إحدى خطوات […]

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