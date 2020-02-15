هوشيار عبد الله: اختيار مقربين من الكتل والادعاء بأنهم مستقلون ضحك على العراقيين

2020/02/15 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، اختيار وزراء تتبناهم كتل سياسية بعنوان مستقلين، بأنه ضحك على العراقيين.

وأكد عبد الله في تصريح، ان آلية تشكيلة الحكومة المرتقبة تبدو وكأنها استمرار لذات الآلية المعتمدة في الكابينة السابقة، من خلال المجيء ببعض الشخصيات تحت يافطة المستقلين، ولكن بنوع من القرابة أو التبني من قبل الكتل السياسية وهو ما يعني مباركة لمجموعة من الأسماء تحت تسمية المستقلين، الذين يتمتعون بالمقبولية من قبل الأحزاب السياسية، مضيفا ان وجهة نظر بعض الكتل هي عدم السماح للوزارات، بالذهاب الى جهات او شخصيات مستقلة.

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