وزارة الدفاع: عمل بعثة حلف الناتو في العراق مقتصر على التدريب فقط

2020/02/15 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الدفاع، أن عمل بعثة حلف الناتو في العراق مقتصر على التدريب فقط, وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول في تصريح، إن هنالك فرق بين التحالف الدولي وحلف الناتو، فالحلف مهمته هي تطوير وتدريب القطعات العسكرية، مبينا أن العراق يمتلك مؤسسات تدريبية كبيرة ولا ضير في تطوير القدرات العسكرية لاسيما وأن المعارك أصبحت تستخدم فيها التكنلوجيا.

وأضاف، أن العمليات العسكرية في الحدود السورية العراقية تجري بغطاء جوي عراقي، مشيرا الى أن العراق يمتلك طائرات مسيرة وكاميرات حرارية واستطلاع وجهد استخباراتي كبير، كون المعارك مع ما تبقى من الإرهاب هي معارك استخباراتية.

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