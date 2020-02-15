"رصيد" محمد علاوي.. الهاشمي يحدد موقف البرلمان من الكابينة المرتقبة

2020/02/15 | 15:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحدد هشام الهاشمي، موقف البرلمان من كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وفق معلومات تستند إلى رصد أجراه فريق من الباحثين.

حدد الهاشمي موقف أعضاء مجلس النواب من رئيس الوزراء المكلف

ونشر الهاشمي، خارطة المقاعد البرلمانية المؤيدة والمعارضة للحكومة المرتقبة، من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 329.

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وقال الهاشمي، في تدوينة له، إن "32 نائبًا يؤيدون محمد علاوي بشكل قاطع، مع 24 آخرين يساندونه لكن بتردد".

وأضاف، أن "114 نائبًا يقفون مع علاوي مقابل وعد مشروط"، مبينًا أن "مجموع النواب المؤيدين، وفقًا لذلك 170 نائبًا".

وأشار الخبير في الشؤون السياسية والأمنية، إلى أن "110 نواب يقفون ضد محمد علاوي وكابينته بشكل قاطع، مع 28 آخرين يعارضونه بتردد، و5 مستعدين لرفضه مقابل شروط".

قال الهاشمي إن المعلومات تستند إلى نتائج رصد قام به فريق من الباحثين

وتابع الهاشمي، أن "مجموع النواب الذين يقفون ضد الكابينة الجديدة، يبلغ 143 نائبًا، مقابل 16 نائبًا على الحياد"، موضحًا أن "الرصد المذكور يستند إلى حوارات مع فريق من الباحثين خلال اليومين الماضيين".

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