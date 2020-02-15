البيت الأبيض يقول إن الضربة التي قتلت قاسم سليماني جاءت ردا على هجمات

2020/02/15 | 15:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض في مذكرة نشرت يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب أمر بالضربة التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الشهر الماضي ردا على هجمات وقعت في الماضي، وذلك برغم تأكيدات سابقة للإدارة بأن الضربة التي … Readmore

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