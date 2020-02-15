العراق وبريطانيا يبحثان العلاقات الثنائيّة

2020/02/15 | 15:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم السبت، مع وزير الدولة للشؤون الخارجيّة البريطانيّ جيمس كلفيرلي العلاقات الثنائيّة بين البلدين.

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