هذا ما قاله مدرب بوتيمونينسي البرتغالي عن الصفقة الجديدة مهند علي؟

2020/02/15 | 15:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق أعلن النادي البرتغالي بوتيمونينسي الذي ينافس في الدرجة الممتازة في الدوري، اليوم السبت، عن إدراج نجم المنتخب العراقي بكرة القدم مهند علي على القائمة الاساسية للتشكيلة التي تواجه بورتو في المباراة القادمة.وقال المدرب باولو سيرجيو في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، ان “مهند علي سيحضر مباراة الفريق هذا اليوم لمتابعتها وسيبداً […]

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