2020/02/15 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت مديرية مشروع ماء البصرة ، اليوم السبت، اكمال العمل بشكل نهائي للانهيارات التي حصلت في مسار قناة البدعة عند الكيلو 179 في منطقة الرميلة شمال المحافظة. وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت، إن “الملاكات الفنية لجهد ماء البصرة، اكملت اصلاح الانهيار في مسار قناة البدعة الناقلة للمياه بمشاركة الجهات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيطرة على إنهيار بقناة البدعة شمال البصرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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