السيطرة على إنهيار بقناة البدعة شمال البصرة‏

2020/02/15 | 15:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية مشروع ماء البصرة ، اليوم السبت، اكمال العمل بشكل نهائي للانهيارات التي حصلت في مسار قناة البدعة عند الكيلو 179 ‏في منطقة الرميلة شمال المحافظة.‏ وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت، إن “الملاكات الفنية لجهد ماء البصرة، اكملت اصلاح الانهيار في مسار ‏قناة البدعة الناقلة للمياه بمشاركة الجهات […]

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