وزير الخارجية الروسي لبارزاني: نريد أن يكون وضع العراق مستقراً

2020/02/15 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم السبت اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا بمشاركة عالمية واسعة.

وقال بيان لحكومة الاقليم اليوم انه تباحث الجانبان في آخر التطورات الجارية في العراق والمنطقة بصورة عامة، وجرى التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وروسيا.

وأشار وزير الخارجية الروسي الى أن بلاده تدعم حقوق الشعب الكوردي في المنطقة، كما قال: "نريد أن يكون وضع العراق مستقراً، ولا بد من منع إعادة تنشيط تنظيم داعش".

الى ذلك شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة تخفيف حدة التوترات في المنطقة ولاسيما في سوريا، وجدد مطالبته لروسيا بأن تساعد في التوسط للتوصل إلى تسوية سياسية بعيدة المدى تحترم حقوق الجميع بما في ذلك الشعب الكوردي.

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