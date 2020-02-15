2020/02/15 | 16:00 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة للمربد: رواتب الذين تم تشغيلهم ضمن 30 الف وظيفة ستوزع بعد اقرار الموازنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 16:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة للمربد: رواتب الذين تم تشغيلهم ضمن 30 الف وظيفة ستوزع بعد اقرار الموازنة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة للمربد: رواتب الذين تم تشغيلهم ضمن 30 الف وظيفة ستوزع بعد اقرار الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).