2020/02/15 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت (15 شباط 2020)، اندلاع حريق داخل مبنى من 5 طوابق في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "اندلاع حادث حريق كبير داخل بناية مكونة من خمس طوابق في منطقة ساحة الخلاني وفرق الدفاع المدني تستنفر جهدها في جانب الرصافة".

واضاف البيان أن "اكثر من 15 فرقة اطفاء بكامل عددها، توجهت للسيطرة على النيران المشتعلة داخل مخزن في الطابق الاول ".

بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، السبت (15 شباط 2020)، إن الحكومة العراقية لم تصدر إلى الآن موافقة رسمية بشأن استئناف عمليات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق.

وذكر الخفاجي في مقابلة متلفز

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، السبت (15 شباط 2020)، بإطلاق سراح 11 منتسباً امنياً في قسم مكافحة المخدرات في المحافظة، بعد اعتقال دام لثلاثة اسابيع بسبب هروب تاجر مخدرات من السجن.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، السبت (15 شباط 2020)، فتح تحقيق عاجل في مقتل عنصرين من الشرطة، وحادثة مقتل رجل وزوجته في منزلهما جنوب ناحية بهرز.

وقال مدير إعلام الشرطة العميد نهاد المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قائد الش

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