2020/02/15 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، السبت (15 شباط 2020)، إن الحكومة العراقي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العمليات المشتركة تكشف شروط بغداد للقبول بتوسعة بعثة ’’الناتو’’ وتؤكد: الموافقة لم تصدر حتى الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
قال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، السبت (15 شباط 2020)، إن الحكومة العراقي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العمليات المشتركة تكشف شروط بغداد للقبول بتوسعة بعثة ’’الناتو’’ وتؤكد: الموافقة لم تصدر حتى الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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