العمليات المشتركة تكشف شروط بغداد للقبول بتوسعة بعثة ’’الناتو’’ وتؤكد: الموافقة لم تصدر حتى الآن

2020/02/15 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، السبت (15 شباط 2020)، إن الحكومة العراقي...





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