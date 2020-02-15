البحرية الأميركية: إيران تستمر بتغذية الصراع في اليمن

2020/02/15 | 16:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أظهرت مصادرة البحرية الأميركية لشحنة أسلحة إيرانية في #بحر_العرب، والتي كانت في طريقها إلى ميليشيات “الحوثي” في #اليمن، أن #إيران تواصل تغذية الصراع في البلد وإطالة […]

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