بعد سلسلة اعتداءات.. الصدر يتبرأ من أصحاب “هتافات البطة” في ساحة التحرير

2020/02/15 | 16:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، “عدم رضاه” على “الهتافات التحريضية” التي صدرت من مجاميع “تدعي الانتماء له” على حد تعبيره، فيما وجه بمبادرة لزيادة عدد المواكب الخدمية والدعم اللوجستي وعلاج الجرحى من المتظاهرين “السلميين” لادامة زخم الاحتجاجات.ودعا الصدر في تغريدة اطلعت عليها “يس عراق”، العراقيين لدعم ساحات الاحتجاج بالمواكب الخدمية […]

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