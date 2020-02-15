بومبيو: إيران تستغل الشباب العراقي واللبناني لتحقيق مصالحها

2020/02/15 | 16:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران باستغلال الشباب العراقي واللبناني لتحقيق مصالحها.

وأدان بومبيو في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، التدخلات الإيرانية في العراق ولبنان وسوريا، قائلا انها تتلاعب الآن وتحرض العراقيين واليمنيين، الذين لا يريدون سوى الحرية، وتشن هجمات الكترونية في الشرق الأوسط، مضيفا ان بلاده تقوم بحماية مضيق هرمز وتضمن أمن الخليج، وحاربت تنظيم داعش الإرهابي وأفكاره التطرفية، ونجحت في التخلص من زعيمه أبو بكر البغدادي، وعملت بشكل حثيث لمنع داعش من الحصول على ملاذات آمنة.

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