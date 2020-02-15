مستشفى الفرات تودع آخر وجبة من الجالية العراقية القادمة من الصين

2020/02/15 | 16:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ودعت مستشفى الفرات العام، اليوم السبت، آخر وجبة من افراد الجالية العراقية القادمة من مدينة ووهان الصينية.

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