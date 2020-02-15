صدمة كبرى لزوجان اشتريا ثمرة فلفل [انظر ماذا وجدا فيها

2020/02/15 | 16:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أصاب الذهول زوجين كنديين خلال إعدادهما لوجبة عندما عثرا على مفاجأة غريبة في ثمرة فلفل خضراء كان قد اشترياها من أحد متاجر البقالة.

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