مستشفى الفرات يخرج “آخر المحجورين” القادمين من الصين.. ويعلن استعداده لاستقبال المراجعين

2020/02/15 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن دائرة صحة الكرخ، اخراج آخر دفعة من المحجورين القادمين من الصين بعد مرور 15 يوما على استضافتهم في المستشفى والتأكد من خلوهم من الاصابة بفيروس كورونا.وقال مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب الحجامي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “بفضل الله تعالى غادرت مستشفى الفرات العام […]

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