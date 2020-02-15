السيد الصدر يدعو إلى دعم الثورة للاستمرار بمسارها السلمي

2020/02/15 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، العراقيين إلى دعم ساحات الاحتجاج السلمية لاستمرار الثورة بمسارها السلمي.

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