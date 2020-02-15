2020/02/15 | 16:22 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



رد القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، السبت، على الاتهامات التي ذكرتها وثائق أميركية بحق رئي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ائتلاف المالكي يرد على تقرير أميركي بشأن “تورط” زعيمه بالصراع السوري) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ائتلاف المالكي يرد على تقرير أميركي بشأن “تورط” زعيمه بالصراع السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).