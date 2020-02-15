2020/02/15 | 16:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك.. حفل توقيع كتابين للكاتبة لقاء زنكنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك.. حفل توقيع كتابين للكاتبة لقاء زنكنة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك.. حفل توقيع كتابين للكاتبة لقاء زنكنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).