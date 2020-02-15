2020/02/15 | 16:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال ساعات..كويكب ضخم يصطدم بالأرض المستقلة / أشار علماء الفضاء ومتتبعو حركة الكويكبات أن هناك كويكب من المحتمل أن يستهدف الأرض خلال الساعات القادمة بحجم كيلومتر واحد، وهو يكفي لإرسال البشر مرة أخرى إلى العصور الوسطى.ويقدر متتبعو الكويكبات: إن حوالي 100 طن من الحطام المداري تنتشر في الكوكب كل يوم، كما تصطدم […]

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