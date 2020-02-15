2020/02/15 | 16:24 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرير مخطوف بعد اقل من ٢٤ ساعة على اختطافه شمالي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير مخطوف بعد اقل من ٢٤ ساعة على اختطافه شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير مخطوف بعد اقل من ٢٤ ساعة على اختطافه شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).