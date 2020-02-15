بعد 24 ساعة من اختطافه.. الاستخبارات العسكرية تحرر مختطفاً شمالي بغداد

2020/02/15 | 16:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن تحرير مختطف بعد 24 ساعة من اختطافه شمالي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه “بعد ورود معلومات عن عملية اختطاف لاحد الاشخاص، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني لواء المشاة ٤٢ وبالتعاون مع مديرية مكافحة الاجرام من الوصول الى […]

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