نقل تدريبات الشرطة في اربيل وتغيير موعد انطلاقها

2020/02/15 | 16:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن نادي الشرطة بكرة القدم عن نقل تدريبات الفريق من ملعب مشروع الهدف.

وقال مدير الفريق هاشم رضا لـ"الغد برس" انه "نظراً لسوء أرضية ملعب مشروع الهدف قرر الجهاز الفني لفريق الشرطة نقل تدريبات الفريق القيثارة الخضراء الى ملعب أربيل الثاني".

وبين ان "هذا القرار جاء للمحافظة على اللاعبين من الإصابات مع الأرضية السيئة لملعب الهدف".

وتابع انه "تقرر ان يكون المباشرة بالتمرين في تمام الساعة الخامسة مساء".

ويستعد الشرطة لمواجهة الوحدة الإماراتي في دوري ابطال اسيا على ملعب فرانسو حريري.

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