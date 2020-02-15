تربية ذي قار تشكل لجنة لاحتساب الشهادات غير المصرح بها عند التعيين

2020/02/15 | 16:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير تربية محافظة ذي قار، رياض كريم عبد الله العمري، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لاحتساب الشهادات غير المصرح بها عند التعيين.

وقال العمري في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اوعز الى قسم الموارد البشرية بتشكيل لجنة وبالسرعة الممكنة تتولى تطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم 43847 في 29 / 12 / 2019م والوارد الينا من محافظة ذي قار / مديرية الشؤون الادارية والمالية يوم الخميس الموافق 13 / 2 / 2020م بكتابها المرفق طيا والذي يتضمن احتساب الشهادة غير المصرح بها عند التعيين على ان تقوم اللجنة اعلاه بالإيعاز الى أقسام التربية في الاقضية للعمل بموجبه حالا".

وأضاف ان "نرجو من جميع موظفينا الاعزاء الابتعاد عن الاشاعات التي يراد منها اثارة القلق لديكم وخلق فتنة بين صفوفكم".

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