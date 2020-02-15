الحكيم يبحث مع نظيره البريطاني الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين

2020/02/15 | 16:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم السبت، مع نظيره البريطاني جيمس كلفيرلي سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الوزير محمد علي الحكيم بحث مع وزير الدولة للشُؤُون الخارجيّة البريطانيّ جيمس كلفيرلي على هامش مُؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في دورته 56 سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين، وأهمّية التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المُشترَك".واشار الى ان "العراق يستطلع آفاق التعاون مع بريطانيا، وبما يخدم مصالح شعبي البلدين".

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