2020/02/15 | 16:31 - المصدر: دواروز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لافروف: روسيا تدعم حقوق الكورد في المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/15 | 16:31.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: روسيا تدعم حقوق الكورد في المنطقة) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: روسيا تدعم حقوق الكورد في المنطقة) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف: روسيا تدعم حقوق الكورد في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).