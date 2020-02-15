جامعة العين في ذي قار توضح حقيقة تعرضها للابتزاز ودفعها اموالاً لتأمين حمايتها

2020/02/15 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أوضحت رئاسة جامعة العين في محافظة ذي قار، السبت (15 شباط 2020)، حقيقة تعرضها للابتزاز ودفعها امو...





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