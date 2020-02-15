2020/02/15 | 16:31 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد نجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ونادي بيرسبوليس الإيراني، بشار رسن، أنه لم يرَ شيئاً سلبياً عن ملاعب ايران خلال السنوات التي أمضاها مع فريق...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشار رسن: لم أرَ شيئاً سلبياً في ملاعب إيران) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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