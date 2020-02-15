بشار رسن: لم أرَ شيئاً سلبياً في ملاعب إيران

2020/02/15 | 16:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ونادي بيرسبوليس الإيراني، بشار رسن، أنه لم يرَ شيئاً سلبياً عن ملاعب ايران خلال السنوات التي أمضاها مع فريق...

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