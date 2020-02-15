في بيان مشترك.. الرئيس بارزاني وعلاوي يتفقان على ثلاث نقاط

2020/02/15 | 16:31 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس بارزاني واياد علاوي

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