اندلاع حريق في بناية في ساحة الخلاني

2020/02/15 | 16:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بان حريقا اندلع في بناية بساحة الخلاني.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "حريقا اندلع داخل بناية مكونة من خمس طوابق في ساحة الخلاني".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني استنفرت جهدها في جانب الرصافة وتوجهت اكثر من 15 فرقة اطفاء بكامل عددها للسيطرة على النيران المشتعلة داخل مخزن في الطابق الاول".

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