إيران ترفض الافصاح عن خسائر

2020/02/15 | 16:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرح نائب القائد العام للحرس الثوري الايراني العميد علي فدوي يوم السبت ان إيران تمتلك الكثير من المعلومات حول حجم الخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة الامريكية بقصف قاعدة عين الاسد العسكرية في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال العميد فدوي في تصريح له اليوم انه "ستنفتضح أكاذيب الامريكيين وسوف يتم الكشف عن ابعاد الخسائر كافة التي تحملتها قاعدة عين الاسد جراء الهجوم الذي نفذته ايران على يد الامريكيين بنفسهم أثناء الاعيبهم الحزبية".

واضاف أن "لدينا الكثير من معلومات حول حجم الخسائر التي تكبدتها القوات الامريكية، لكن نفضل أن يعترف الامريكيون بأنفسهم بتلك الخسائر".

وقصف الحرس الثوري الإيراني فجر الثامن من كانون الثاني يناير الماضي، قاعدة عين الأسد التي تضم جنودا أمريكيين غربي، بينما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن أكثر من 12 صاروخا باليستيا استهدفوا قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تتمركز فيهما قوات أمريكية.

وفي السنوات الأخيرة، تعزز الانتشار العسكري الأمريكي بالعراق عبر قواعد عسكرية عدة، حيث ينتشر 5200 جندي أمريكي في أنحاء العراق.

وبالإضافة إلى قاعدة عين الأسد، توجد أيضًا قاعدة حرير في أربيل باقليم كوردستان، وقاعدة بلد الواقعة في محافظة صلاح الدين وهي تعد مقرًا لانطلاق طائرات أف 16.

وهناك أيضًا قاعدتان في محافظة السليمانية، وقواعد في مطاري بغداد الدولي والقيارة جنوب مدينة الموصل، وقواعد أخرى في كركوك وسنجار وأتروش.

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