2020/02/15 | 16:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الأمير مع انشغال القوات العراقية بالتظاهرات الجارية في #بغداد ومدن الوسط والجنوب، وما يرافقها من تطوراتٍ على المستويات السياسية والاجتماعية، عاد الحديث مجدداً عن عودة تنظيم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (/27/ ألف مسلح لدى “داعش”.. يعتمد على “المراهقين” ويُموّل نفسه بنفسه) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (/27/ ألف مسلح لدى “داعش”.. يعتمد على “المراهقين” ويُموّل نفسه بنفسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).