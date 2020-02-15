العمليات المشتركة تؤكد وضع شروط واليات جديدة لقوات “الناتو” في حال استمرار عملها بالعراق

2020/02/15 | 16:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، إن وزارة الدفاع أكدت أنه في حال وافقت الحكومة على استمرار عمل قوات الناتو في العراق ستكون هناك آلية جديدة وشروط جديدة لذلك.وذكر الخفاجي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “الحكومة لم تتلق أية تصريحات رسمية من […]

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